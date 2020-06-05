Этот контент был опубликован 5 июня 2020 г. 20:50

Вашингтон. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что за последние сутки зарегистрировано самый низкий показатель смертности в результате заражения коронавирусом нового типа, сообщает издание The Hill.

В штате выявлено 42 летальных исхода за последние 24 часа, тогда как ранее этот показатель достигал в среднем 800 человек за сутки.

"Я ничего не делал. Просто жители штата радикально изменили свое поведение", - отметил Куомо, объясняя снижение числа жертв.

В частности, по его словам, речь идет о соблюдении жителям дистанции и ношении масок.

За время пандемии в Нью-Йорке выявили 376 тыс. случаев заболевания коронавирусом, около 30 тыс. скончались.

Ранее в штате, который одно время был главным эпицентром распространения коронавирусной инфекции в США, частично приступили к ослаблению ограничительных мер, возобновить деятельность разрешено сферам, связанным со строительством, сельским хозяйством и торговлей.

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