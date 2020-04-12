Этот контент был опубликован 12 апреля 2020 г. 19:34

Вашингтон. 12 апреля. ИНТЕРФАКС - Еще 758 человек с коронавирусом COVID-19 умерли за сутки в штате Нью-Йорк, сообщает телеканал CNN со ссылкой на губернатора штата Эндрю Куомо.

Он также сообщил, что всего в штате скончались 9 385 человек с COVID-19. В то же время он уточнил, что прирост летальных случаев снижается, но все равно остается "на ужасающе высоком уровне".

Кроме этого, губернатор заявил, что в штате невозможно будет эффективно возобновить экономическую деятельность без помощи федеральных властей.

"Без федеральной помощи как экономика штата вернется обратно? Как мы начнем в действительности финансировать школы? Это должно быть сделано на федеральном уровне", - отметил он.

Губернатор напомнил, что из-за борьбы с коронавирусом дефицит бюджета штата составляет $10-15 млрд.

Куомо в нынешней ситуации отказался выбирать между стратегией спасения экономики и стратегией спасения жизни сограждан, подчеркнув, что необходимо совмещать обе этих задачи.

Между тем, по последним данным американского университета Джонса Хопкинса, случаев COVID-19 в США зафиксировали уже 532 339, а количество летальных исходов выросло до 21 418. По обоим показателям США опережают все остальные страны мира.

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