Этот контент был опубликован 8 апреля 2020 г. 19:34

Вашингтон. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - Еще 779 заразившихся коронавирусом COVID-19 человек скончались за сутки в американском штате Нью-Йорк, сообщает в среду газета The New York Times со ссылкой на заявление губернатора Эндрю Куомо.

Он отметил, что в штате количество ежедневно регистрируемых летальных исходов от короанвируса продолжает расти. К примеру, если 2 апреля в штате скончались за сутки 562 человека, то с каждым днем их число лишь увеличивалось и уже 7 апреля достигло 779.

"Вероятно, число жертв в ближайшие несколько дней будет столь же высоким или около того", - заявил он.

Всего в штате Нью-Йорк скончалось 6298 человек, у которых выявили коронавирус, тогда как во всех штатах - 12936 человек. Число инфицированных превысило 400 тыс. человек.

1эф во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!