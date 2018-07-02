Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 2 июля 2018 г. 17:39 02.07.2018 - 17:39

Вашингтон. 2 июля. ИНТЕРФАКС - Подразделение американской телерадиокомпании Си-Би-Эс в городе Альбукерке (штат Нью-Мексико) было эвакуировано после того, как незнакомый человек дважды входил в здание компании в ночь на понедельник, сообщает издание "Хилл".

В полиции сообщили изданию, что неизвестный мужчина, нарушая пропускной режим, дважды ночью вошел в здание телерадиокомпании.

"Мужчина, возрастом около 20 лет, вошел (в здание - ИФ) с рюкзаком, но не доставал никакого оружия", - говорится в сообщении компании.

На прошлой неделе в американском городе Аннаполисе в штате Мэриленд, мужчина по имени Джаррод Рамос убил пятерых человек в редакции газеты "Кэпитал".

1кю аю

Neuer Inhalt Horizontal Line