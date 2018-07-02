В штате Нью-Мексико здание телеканала Си-Би-Эс эвакуировали после того, как ночью в него входил неизвестный человек
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Вашингтон. 2 июля. ИНТЕРФАКС - Подразделение американской телерадиокомпании Си-Би-Эс в городе Альбукерке (штат Нью-Мексико) было эвакуировано после того, как незнакомый человек дважды входил в здание компании в ночь на понедельник, сообщает издание "Хилл".
В полиции сообщили изданию, что неизвестный мужчина, нарушая пропускной режим, дважды ночью вошел в здание телерадиокомпании.
"Мужчина, возрастом около 20 лет, вошел (в здание - ИФ) с рюкзаком, но не доставал никакого оружия", - говорится в сообщении компании.
На прошлой неделе в американском городе Аннаполисе в штате Мэриленд, мужчина по имени Джаррод Рамос убил пятерых человек в редакции газеты "Кэпитал".
1кю аю
Интерфакс