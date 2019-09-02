Москва. 2 сентября. ИНТЕРФАКС - Губернатор Флориды Рон Десантис объявил обязательную эвакуацию в девяти округах штата, в семи - добровольную, следует из заявления, опубликованного на сайте главы региона.
"Поручения об обязательной эвакуации направлены в округи Палм Бич, Мартин и Сент-Луси. Поручения в адрес округов Сент-Джонс, Бревард и Волуси поступят завтра", - говорится в заявлении.
Уточняется, что обязательная эвакуация также затронет округи Дувал, Индиан и Нассо.
Еще в семи округах проводится добровольная эвакуация.
Для обеспечения свободного проезда в целях эвакуации губернатор приостановил сбор пошлин на некоторых платных автодорогах штата, в том числе на основной магистрали Тернпайк.
На территории штата функционирует 38 общих и 11 специализированных убежищ.
Подчеркивается, что власти Флориды готовы задействовать до 28 тыс. рабочих для оперативного ремонта электросетей в случае их обрыва во время урагана. До 40 поисковых отрядов находятся на дежурстве.
В заявлении также говорится, что штат усиленно снабжается топливом и провиантом.
Более 45 общеобразовательных школ и 34 вуза, а также ряд государственных учреждений объявили о своем закрытии на время ЧС.
Также эвакуация объявлена в штатах Джорджия и Южная Каролина.
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