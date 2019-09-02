Этот контент был опубликован 2 сентября 2019 г. 8:00

Москва. 2 сентября. ИНТЕРФАКС - Губернатор Флориды Рон Десантис объявил обязательную эвакуацию в девяти округах штата, в семи - добровольную, следует из заявления, опубликованного на сайте главы региона.

"Поручения об обязательной эвакуации направлены в округи Палм Бич, Мартин и Сент-Луси. Поручения в адрес округов Сент-Джонс, Бревард и Волуси поступят завтра", - говорится в заявлении.

Уточняется, что обязательная эвакуация также затронет округи Дувал, Индиан и Нассо.

Еще в семи округах проводится добровольная эвакуация.

Для обеспечения свободного проезда в целях эвакуации губернатор приостановил сбор пошлин на некоторых платных автодорогах штата, в том числе на основной магистрали Тернпайк.

На территории штата функционирует 38 общих и 11 специализированных убежищ.

Подчеркивается, что власти Флориды готовы задействовать до 28 тыс. рабочих для оперативного ремонта электросетей в случае их обрыва во время урагана. До 40 поисковых отрядов находятся на дежурстве.

В заявлении также говорится, что штат усиленно снабжается топливом и провиантом.

Более 45 общеобразовательных школ и 34 вуза, а также ряд государственных учреждений объявили о своем закрытии на время ЧС.

Также эвакуация объявлена в штатах Джорджия и Южная Каролина.

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