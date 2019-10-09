Этот контент был опубликован 9 октября 2019 г. 19:19

Мадрид. 9 октября. ИНТЕРФАКС - Тысячи представителей коренных народов собрались в Кито, чтобы принять участие в массовом марше по улицам столицы Эквадора, сообщает агентство ЭФЭ.

По его данным, марш проходит в среду в парке Эль-Арболито. Именно в этот парк съезжались представители коренных народов из разных частей страны.

Ранее эквадорские военные обратились к участникам акции, призвав их избегать актов насилия. Они также предупредили, что усилят меры безопасности.

Протесты начались в Эквадоре на прошлой неделе после того, как нынешний президент страны Ленин Морено объявил о сокращении госсубсидий, что привело к резкому повышению цен на топливо.

В акциях принимают участие представители различных профессий, в том числе сотрудники транспортной системы, фермеры и студенты. Во многих городах Эквадора протестующие блокируют дороги, не работает общественный транспорт.

Кроме того, в ночь на вторник президент страны Ленин Морено объявил о том, что правительство столкнулось с угрозами безопасности, и поэтому он перенес его из Кито в портовый город Гуаякиль.

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