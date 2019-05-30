Этот контент был опубликован 30 мая 2019 г. 10:41

Вашингтон. 30 мая. ИНТЕРФАКС - Суд в Эквадоре отказал в освобождении под залог шведа, предположительно, связанного с основателем Wikileaks Джулианом Ассанжем, сообщают западные СМИ.

36-летний швед Ола Бини был задержан в апреле этого года в аэропорту Кито, откуда собирался улететь в Японию. Эквадорские власти обвиняют Бини в подготовке хакерской атаки на компьютерные системы в стране.

В суде отметили, что мужчина отказался сотрудничать со следствием, и по этой причине пока не удалось оценить то, какой ущерб могла нанести его хакерская деятельность.

По данным следователей, обвиняемый занимался разработкой программного обеспечения. Он работал в Кито для "Центра цифровой автономии", - группы, базирующейся в Эквадоре и Испании, сосредоточенной на вопросах конфиденциальности, безопасности и криптографии.

По сообщениям СМИ, он был близким соратником основателя WikiLeaks.

Судебные власти США ранее в мае объявили о решении предъявить дополнительные обвинения Джулиану Ассанжу по еще 17 пунктам.

Все новые обвинения связаны с незаконным получением и обнародованием данных, имеющих отношение к обороне США. Кроме того, американские власти обвиняют Ассанжа в нарушении "Закона о шпионаже" от 1917 года.

Американский "Закон о шпионаже" предусматривает ответственность за передачу информации оборонного значения, которая способна нанести ущерб США либо предоставить определенное преимущество иностранному государству или третьим лицам, у которых не должно быть доступа к подобным данным.

Специалисты, трактуя используемые в законе понятия, отмечают, что закон не делает различий между классическим шпионажем со стороны иностранных агентов и разоблачениями путем предания гласности секретной информации в СМИ. Именно по этой причине власти США настолько охотно прибегают к использованию "Закона о шпионаже", считают юристы.

По каждому из пунктов обвинений, предъявленных Ассанжу, ему грозит по 10 лет тюрьмы. С учетом выдвинутых ранее обвинений, Ассанжа в худшем для него случае могут приговорить, в общей сложности, к 175 годам тюремного заключения.

До сих пор американская сторона намеревалась судить основателя Wikileaks только за участие в попытках взлома компьютерной сети Пентагона.

1вл во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!