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Этот контент был опубликован 18 октября 2018 г. 9:34 18.10.2018 - 09:34

Стамбул. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Лейтенант королевских ВВС Саудовской Аравии Машаль Саад аль-Бостани, которого считают одним из причастных к исчезновению журналиста Джамаля Хашкаджи, погиб в результате ДТП в Эр-Рияде, сообщает турецкая газета "Йени шафак".

По данным издания, М.аль-Бостани прибыл в Стамбул в составе группы из 15 человек и находился в саудовском консульстве, когда туда пришел Дж.Хашкаджи. Покинул Турцию он 2 октября.

В то же время источники "Йени шафак" не сообщили никаких деталей ни о ДТП, ни о роли М.аль-Бостани в возможной расправе над Дж.Хашкаджи.

Ранее эта газета получила в распоряжение аудиозапись допроса и пыток Дж.Хашкаджи в здании саудовского консульства.

Согласно предположениям газеты, журналиста жестоко пытали, после чего Дж.Хашкаджи был обезглавлен, а его тело расчленено.

Отмечается, что на имеющейся у "Йени шафак" аудиозаписи можно услышать голос генконсула Саудовской Аравии Мухаммада Утайби, принимавшего участие в допросе.

При этом на записи генконсул просит "сделать это в другом месте", на что другой голос угрожал М.Утайби расправой на родине в случае, если он будет возражать.

Согласно данным телеканала "Аль-Джазира" и газеты "Нью-Йорк Таймс", в делегации из 15 подданных Саудовской Аравии, прилетавших в Стамбул во время исчезновения Дж.Хашкаджи, были представители королевской гвардии и разведки.

При этом американское издание подчеркивает, что по меньшей мере четверо из них ранее входили в группу сопровождения крон-принца Саудовской Аравии Мухаммада бен Салмана Аль Сауда в зарубежных поездках.

В то же время агентство Ассошиэйтед Пресс ранее сообщало, что турецкая полиция во время осмотра здания генконсульства Саудовской Аравии нашла "неоспоримые доказательства" того, что оппозиционный официальному Эр-Рияду журналист был убит в этом здании.

Саудовский журналист Дж.Хашкаджи, являющийся обозревателем американской газеты "Вашингтон пост", исчез 2 октября после визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Официальной информации о судьбе журналиста пока нет.

Саудовская Аравия отрицает свою причастность к исчезновению Дж.Хашкаджи.

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