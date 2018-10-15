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Этот контент был опубликован 15 октября 2018 г. 22:47 15.10.2018 - 22:47

Вашингтон. 15 октября. ИНТЕРФАКС - Власти Саудовской Аравии ведут подготовку к тому, чтобы признать, что журналист" Вашингтон пост" Джамаль Хашкаджи действительно был убит на территории саудовского консульства в Стамбуле, сообщают в понедельник американские СМИ.

Си-Эн-Эн отмечает со ссылкой на собственные источники, что согласно докладу, который готовят в Эр-Рияде, ответственность за гибель журналиста будет возложена на агентов саудовских спецслужб, не получивших разрешение властей на проведение данной операции. При этом будет указано, что эти люди не специально убили Дж.Хашкаджи.

Издание "Хилл" отмечает, что подобная версия позволит заверить США, что за гибелью человека не стоят непосредственно власти Саудовской Аравии.

По информации Си-Эн-Эн, в Эр-Рияде собираются объяснить, что сотрудники спецслужб намеревались похитить журналиста и вывезти его из Турции, и что смерть наступили "из-за того, что допрос пошел не по плану".

При этом источники телеканала указывают, что власти Саудовской Аравии еще не завершили работу над своей версией произошедшего, и потому могут изменить свою позицию.

Журналист Дж.Хашкаджи, который работает обозревателем американской газеты "Вашингтон пост" и с 2017 года живет в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Источники в полиции Турции сообщили, что журналист вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле в 13:12 по местному времени, но из дипмиссии больше не выходил.

Власти Саудовской Аравии утверждают, что журналист, критически высказывавшийся против действующей власти в Эр-Рияде, пропал уже после того, как покинул здание консульства. Турция проводит расследование инцидента.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что за исчезновением журналиста может стоять не конкретное государство, а некие "неконтролируемые" никакими властями убийцы. Он также распорядился, чтобы госсекретарь США Майк Помпео лично отправился в Саудовскую Аравию.

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