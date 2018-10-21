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Этот контент был опубликован 21 октября 2018 г. 18:23 21.10.2018 - 18:23

Вашингтон. 21 октября. ИНТЕРФАКС - Власти Саудовской Аравии активно расследуют гибель саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, но пока не установили обстоятельства трагедии, заявил в воскресенье глава саудовского МИД Адель аль-Джубейр.

"Мы хотим выяснить, что произошло. И мы хотим, чтобы виновные были привлечены к ответственности", - сказал он в интервью телеканалу "Фокс-ньюс".

По его словам, подобная работа "требует времени, и нужно действовать аккуратно".

"Ясно, что речь идёт о чудовищной ошибке, усугублённой тем, что была попытка скрыть произошедшее. Это недопустимо для властей любой страны", - добавил министр.

Журналист, работавший на "Вашингтон пост", пропал после того, как зашёл в задние консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Предполагается, что именно там он был убит. Эта история осложнила отношения США с Саудовской Аравией.

1во аг

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