Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 25 сентября 2018 г. 18:10 25.09.2018 - 18:10

Дубай. 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Высокопоставленный чиновник министерства иностранных дел Саудовской Аравии заявил, что саудовские власти решительно отвергают обвинения Тегерана в причастности к нападению в иранском городе Ахвазе, унесшему жизни 29 человек, сообщает во вторник межарабский телеканал "Аль-Арабийя".

По словам неназванного чиновника, подобные обвинения "достойны сожаления и не соответствуют действительности".

Он отметил, что Саудовская Аравия придерживается политики невмешательства во внутренние дела других государств, в отличие от Ирана, который "вмешивается в дела соседних с ним стран и является спонсором терроризма".

Чиновник из внешнеполитического ведомства Саудовской Аравии также подчеркнул, что саудовские власти уже привыкли к подобным обвинениям, которые исходят от Ирана.

Нападение в Ахвазе произошло в субботу утром, боевики открыли огонь по участникам военного парада. Теракт унес жизни 29 человек, 53 человека ранены. По сообщениям иранских СМИ, боевики, участвовавшие в нападении, ликвидированы.

Власти Ирана возложили ответственность за нападение на "региональных спонсоров терроризма" и США. Так, руководитель Исламской республики Иран Али Хаменеи накануне заявил, что Саудовская Аравия и ОАЭ финансировали нападение на участников военного парада в иранском Ахвазе.

По сообщениям иранских СМИ, ответственность за теракт взяла на себя группировка "Патриотическое арабское демократическое движение в Ахвазе", имеющая связи с Саудовской Аравией. Кроме того, позднее ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация "Исламское государство" (запрещена в РФ).

1тэ ар

Neuer Inhalt Horizontal Line