Этот контент был опубликован 21 ноября 2019 г. 14:18

Таллин. 21 ноября. ИНТЕРФАКС - Президент Украины Владимир Зеленский прибудет в Эстонию с официальным однодневным визитом во вторник, 26 ноября.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МИД Эстонии, он встретится с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid), председателем парламента Хенном Пыллуаасом (Henn Polluaas), премьер-министром Юри Ратасом (Juri Ratas), выступит на пресс-конференции.

Как ранее заявлял Зеленский, он намерен в Эстонии ознакомиться с дигитализацией управления государством, организацией кибербезопасности, обсудить актуальные вопросы международной политики.

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