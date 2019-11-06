Этот контент был опубликован 6 ноября 2019 г. 14:27

Таллин. 6 ноября. ИНТЕРФАКС - В Эстонии в среду завершились британско-эстонские военные учения, в ходе которых отрабатывалась доставка войск в случае кризиса.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Сил обороны Эстонии, обычная ротация британского контингента, входящего в состав дислоцированной в республике боевой группы НАТО, на сей раз проходила в виде учений с доставкой боевой техники и личного состава морем, по суше и по воздуху, а также с высадкой парашютного десанта.

"Прошедшая в военном городке Тапа в 1-й пехотной бригаде торжественная церемония означает, что воинская часть гусар королевы приступила к своей пятимесячной ротации вместе с французскими военнослужащими. На торжественном построении отметили и успешное завершение учений Tractable", - добавили в пресс-службе.

В ходе учений, которые начались в конце октября, в Эстонию было доставлено 800 военнослужащих и около 200 единиц боевой техники. Эстонские солдаты на учениях отрабатывали прием и поддержку прибывающей части.

"Учения Tractable проводились в Эстонии впервые, они отличались объемом и сложностью логистических операций, на них отрабатывались навыки действий по доставке войск в кризисных условиях", - подчеркнули в пресс-службе.

Решение о размещении боевых групп НАТО в Эстонии, Латвии, Литве и Польше было принято в июне 2016 года на саммите альянса в Варшаве. Ведущим государством дислоцированного в Эстонии батальона НАТО является Соединенное королевство. Кроме того, в его состав входят также военнослужащие Франции и Дании.

мк вв

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