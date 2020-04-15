Этот контент был опубликован 15 апреля 2020 г. 10:47

*** Всего в республике заражены 1400 человек, жертвами COVID-19 стали 35 человек

Таллин. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - В Эстонии за последние сутки выявлено 29 новых случаев заражения COVID-19, умерли три человека. Общее число инфицированных выросло до 1 400 человек, умерших - до 35 человек, сообщил в среду департамент здоровья.

За минувшие сутки сделано 1709 тестов COVID-19, из которых 29, или 1,7%, оказались позитивными. Всего после начала эпидемии из 33 967 тестов позитивными оказались 1 400 тестов, или 4,1%.

В больницах находятся 147 пациентов, из которых 10 - на искусственной вентиляции легких. Из больниц выписаны 117 человек.

Больше всего зараженных в возрастной группе 55-59 лет (11%), в группах 45-49 и 50-54 лет по 10%.

Наиболее острая ситуация по-прежнему сохраняется на острове Сааремаа. На него приходится 35% всех зараженных в стране. Из 128 заболевших в Эстонии медиков 81 - медперсонал островной больницы в главном островном городе Курессааре.

Как сообщили "Интерфаксу" в департаменте здоровья, в среду запускается стратегический план по снижению рабочей нагрузки Курессаареской больницы и восстановлению ее обычного режима работы. Лечение пациентов, которые нуждаются в последующем лечении, будет продолжено в больницах высшего этапа в четырех больницах на материке.

др

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