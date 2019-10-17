Этот контент был опубликован 17 октября 2019 г. 9:15

Таллин. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии проводит в четверг на пограничной с Россией железнодорожной станции Койдула (Koidula) масштабные учения HotSpot19.

На территории станции развернут пункт приема и проверки нелегальных иммигрантов, которых будут играть привлеченные к учениям добровольцы, сообщила пресс-служба департамента.

Как разъяснил подполковник полиции Тоомас Малва (Toomas Malva), "хотя оценки угрозы не прогнозируют массовой миграции, (эти учения) являются естественным подготовительным шагом".

В задачу привлеченных к учениям специалистов входит проверка личности людей, их регистрация, опознание, беседа о причинах прибытия, международная защита или принятие решения о высылке из страны, а также обеспечение порядка на пункте приема, сказал Малва.

В учениях задействованы около 400 сотрудников департамента полиции и пограничной охраны, а также партнеров по сотрудничеству из департаментов здоровья, социального страхования, налогово-таможенного, ветеринарно-пищевого, полиции безопасности, волонтеров и других.

Проект финансируется из средств Фонда убежища, миграции и интеграции Европейского союза (AMIF) и министерством внутренних дел Эстонии.

пч

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