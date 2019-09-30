Таллин. 30 сентября. ИНТЕРФАКС - Автобусные перевозчики пассажиров в Эстонии опасаются, что пограничные службы республики и России не готовы к увеличению потока туристов в связи с начинающейся со вторника выдачи электронных бесплатных виз в Санкт-Петербург и Ленинградскую область.

"Начинающие с завтрашнего дня действовать электронные визы в Санкт-Петербург и Ленинградскую область увеличат восточный туризм, однако пропускная способность пограничного пункта Нарва-Ивангород не позволит увеличить число автобусных пассажиров в соседнее государство", - сообщила в понедельник пресс-служба автобусной компании Lux Express.

"До сих пор визы в Россию для семьи из четырех человек обходились примерно в 250 евро, что многие считали неразумно дорогим. Бесплатные э-визы упрощают поездки в Ленинградскую область, но погранпункт Нарва-Ивангород станет "бутылочным горлышком". И хотя для автобусов создан "зеленый коридор", он уже и сейчас слишком загружен", - говорит руководитель восточного направления автобусной фирмы Райт Реммель (Rait Remmel).

Он отмечает, что когда автобусники поднимали вопрос об увеличении числа рейсов, им и в Эстонии, и в России отказывали, так как все время пересечения границы уже расписано.

Препятствием служат недостаточная инфраструктура и узкий мост через пограничную реку Нарва. На расположенных к югу от Чудского озера пограничных переходах Койдула (Koidula) и Лухамаа (Luhamaa) такой проблемы нет, но они не подходят для поездок из Таллина в Санкт-Петербург.

Lux Express ежегодно доставляет в Россию около 40 000 жителей Эстонии. По подсчетам компании, после введения э-виз их число может увеличиться примерно на 10 процентов.

"Российская сторона надеется, что электронные визы позволят увеличить число туристов на 40-50 процентов, но, например, в Калининградской области электронные визы были введены в июле и там прогнозируют к концу года рост менее чем в 10 процентов", - отметил Реммель.

В то же время он выразил надежду, что в Петербург число туристов может увеличиться в основном за счет семей с детьми и молодых людей, так как интерес к этому городу как историческому носителю культуры значителен.

Он привел в пример, что за 9 месяцев нынешнего года число туристов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на линии Таллин - Петербург выросло на 8% и на линии Тарту-Петербург на 15%.

Lux Express, совершающий также по пять поездок на линии Хельсинки-Петербург, отмечает рост интереса к северной столице России и среди жителей Финляндии.

Lux Express является крупнейшим эстонским предприятием, осуществляющим и международную деятельность. Он предлагает услуги в Эстонии, Латвии, Литве, Польше, Финляндии и России. В Эстонии он перевозит в год около двух миллионов пассажиров.

После введения в действие э-виз основная нагрузка по перевозке пассажиров с такими визами ляжет именно на автобусы, так как они не распространяются на приезжих, прибывающих в Санкт-Петербург и Ленинградскую область железнодорожным транспортом.

ки

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