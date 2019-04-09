Этот контент был опубликован 9 апреля 2019 г. 9:41

Таллин. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - Министерство обороны Эстонии планирует построить полигон для бронетехники Сил обороны страны и дислоцированных здесь броневойск НАТО.

Как сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе министерства обороны, "полигон нужен для развития маневренных сил бронетехники и тренировок взаимодействия с бронечастями союзников по НАТО".

Полигон будет построен в местечке Соодла (Soodla) примерно в 40 км к востоку от столицы Эстонии. Его площадь составит 5865 гектаров, внешняя граница около 32 км. Здесь планируется построить поля для тренировок и стрельбище, дороги и прочие сооружения, необходимые для подготовки броневойск.

Вся территория вместе с трассами, ведущими к военному городку в Тапа, Центральному полигону Сил обороны и иными подъездными и соединительными дорогами составит около 7390 га.

Точные границы полигона и коммуникаций будут определены при составлении специального государственного планирования.

Он будет располагаться в Харьюском (Harju) уезде на территории волостей Куусалу (Kuusalu) и Ания (Anija) на основании решения правительства от 09 сентября 2015 года.

Место для нового полигона определено приказом министра государственного управления от 9 апреля 2018 года и утверждено планированием местного Харьюского уезда.

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