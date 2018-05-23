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Этот контент был опубликован 23 мая 2018 г. 9:03 23.05.2018 - 09:03

Таллин. 23 мая. ИНТЕРФАКС - В Эстонии на авиабазу Эмари (Amari) приземлились восемь истребителей ВВС Швеции Saab JAS 39 Gripen, которые примут участие в начавшихся на этой неделе в Швеции крупных учениях AFX18, сообщили в среду в пресс-службе Сил обороны Эстонии.

"Мы с нетерпением ждем участия в начавшихся учениях. Хотим накопить по возможности больше летных часов и держать самолеты на земле только для дозаправки и необходимого обслуживания", - сообщил командир шведского контингента подполковник Андерс Вендель (Anders Wendel), слова которого приводит пресс-служба.

По данным Сил обороны Эстонии, вместе с истребителями прибыл и транспортный самолет ВВС Швеции C-130 Hercules.

На авиабазе в Эстонии до 31 мая будут размещаться и около ста военнослужащих ВВС Швеции. Полеты будут совершаться круглосуточно, учебные бои будут проходить в воздушном пространстве Швеции, но истребители будут совершать полеты и в небе Эстонии. Шведские пилоты будут в ходе учений отрабатывать вместе с партнерами проведение различных воздушных операций.

Шведские летчики впервые будут базироваться на время маневров в Эстонии.

Saab JAS 39 Gripen в зависимости от вариантов - одно или двухместные многоцелевые истребители, используемые в ВВС Швеции с 1993 года. Самолеты типа Gripen находятся в настоящее время на вооружении ВВС Венгрии и Чехии, интерес к их закупкам проявляют и другие государства.

В учениях AFX18 принимают участие около 3500 военнослужащих из всех родов войск Швеции. Кроме Эстонии в них также принимают участие Финляндия, Франция и Испания.

В воскресенье исполняющий обязанности командующего ВВС, начальник штаба военно-воздушных сил Эстонии полковник Рийво Валге (Riivo Valge) заявил, что "после восстановления независимости Эстонии (в 1991 году - ИФ) это будут первые учения, проводимые совместно ВВС Эстонии и Швеции". "Это, без сомнения, интересный вызов для обеих сторон и прекрасная возможность отработать сотрудничество двух стран в сфере обороны", - считает Р. Валге.

ап

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