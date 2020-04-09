Этот контент был опубликован 9 апреля 2020 г. 16:52

Таллин. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - Правительство Эстонии на заседании в четверг приняло решение провести массовое тестирование населения страны на коронавирус.

"Правительство решило провести массовое тестирование на распространение вируса. Первое массовое тестирование при одновременном научном исследовании будет организовано в Сааремаа (Saaremaa). По его результатам начнется массовое тестирование с исследованиями по всей стране", - написал глава МИД страны Урмас Рейнсалу (Urmas Reinsalu) на своей странице в "Фейсбуке".

По его словам, подобное тестирование необходимо для предотвращения распространения вируса и возвращения к нормальной жизни.

На острове Сааремаа сложилась наиболее острая ситуация с коронавирусом. На остров, где проживает 30 тысяч человек из 1,3 миллионного населения страны, приходится 37% всех зараженных в республике.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе президента Эстонии, в четверг глава государства Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid) совершает виртуальную экскурсию по Сааремаа.

Президент в онлайн-режиме проводит встречи с представителями регионального кризисного штаба спасательного департамента, местной больницы и предприятий, а также обсуждает с волостным старейшиной Сааремаа и его заместителем деятельность и проблемы региона в кризисное время.

ап

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