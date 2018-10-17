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Этот контент был опубликован 17 октября 2018 г. 17:00 17.10.2018 - 17:00

Таллин. 17 октября. ИНТЕРФАКС - В Эстонии в среду умер третий ребенок, отравившийся газом в минувшую субботу.

"С прискорбием сообщаем, что третий ребенок в семье, пострадавшей от отравления газом, скончался сегодня в больнице в 11 часов", - говорится в сообщении Детской больницы Таллина.

По данным Спасательной службы Эстонии, в минувшую субботу две девочки - четырех и семи лет - погибли, отравившись газом. Их тела были обнаружены в столичном районе Какумяэ (Kakumae) в одном из жилых домов.

В больницу также были доставлены их родители и еще один ребенок, который был в очень тяжелом состоянии.

По предварительным данным, причиной гибели могла стать аварийная утечка газа.

пч

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