Этот контент был опубликован 15 мая 2020 г. 12:22

Таллин. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Президент Эстонии Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid) в пятницу ратифицировала закон, согласно которому вносятся поправки в Закон о чрезвычайном положении.

Как сообщила пресс-служба главы государства, Кальюлайд заявила при подписании, что "хотя закон и не противоречит конституции и нужен для плавного выхода из кризиса, но, как по содержанию, так и по форме он является хорошим примером плохого законотворчества".

Она призвала парламент, правительство и конституционные институты "провести основательную и деловую ревизию предпринятых в условиях ЧП шагов, чтобы быть лучше подготовленными к будущим кризисам".

Парламент Эстонии на заседании в среду принял в срочном порядке поправки в Закон о чрезвычайной ситуации и ряд других законодательных актов, касающихся введения и действия чрезвычайного положения.

Согласно инициированным правительством поправкам, учреждение, руководящее чрезвычайной ситуацией, может отдавать распоряжения государственным учреждениям исполнительной власти, единицам местных самоуправлений или иным носителям государственной власти.

"Цель поправок - эффективно препятствовать распространению инфекционных заболеваний, дав департаменту здоровья право, исходя из своих полномочий и компетенции, устанавливать необходимые меры", - отмечается в сопроводительной записке.

В то же время пакет документов вызвал неоднозначное отношение среди политиков, СМИ и в обществе.

В ряде изданий отмечается, что новый закон был принят в спешке, нечетко разграничивает полномочия департамента здоровья и правительства и может нарушать права человека.

Так, если в настоящее время правом объявлять карантин, закрывать учреждения и предприятия, запрещать общественные собрания и организацию общественных мероприятий, а также устанавливать иные необходимые меры обладает правительство, то поправки в законы передают эти полномочия департаменту здоровья. Последнему будет разрешено даже производить обыски.

Правительство настаивало на скорейшем принятии закона даже в таком виде - в противном случае для регулирования ограничительных мер пришлось бы продлевать действие чрезвычайного положения, которое должно завершиться 18 мая.

Новые правила вступят в силу в понедельник.

Ош пч

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