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Этот контент был опубликован 25 сентября 2018 г. 9:22 25.09.2018 - 09:22

Таллин. 25 сентября. ИНТЕРФАКС - В Эстонию во вторник прибыл с однодневным визитом глава Римско-католической церкви папа Франциск.

Визит проходит в рамках турне по странам Балтии, приуроченном к 100-летию независимости этих государств, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Римско-католической церкви в Эстонии Марге-Марие Паас (Marge-Marie Paas).

Прибытие понтифика транслируется по всем крупнейшим телеканалам страны.

В аэропорту Таллина папу римского встретила президент Эстонии Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid) и детский хор в национальной одежде. Затем кортеж отправился во дворец Кадриорг, где расположена резиденция главы государства. Здесь состоится встреча понтифика и президента, К.Кальюлайд познакомит папу Франциска со свое семьей.

Затем в Розовом саду глава Римско-католической церкви пообщается с представителями правительства, гражданского общества и дипломатического корпуса.

Центральным событием станет месса на главной площади Таллина - площади Свободы, для участия в которой зарегистрировались около 12 тысяч человек. Всего в Эстонии, как рассказала М.-М.Паас, около 6 тыс. католиков. Помогать папе римскому будут около 100 католических священников.

Перед началом мессы папа Франциск проедет по городу на "папамобиле" и поприветствует горожан и гостей столицы.

Первосвященник проведет также в церкви Каарли (Kaarli) экуменическую встречу с христианской молодежью, а в соборе Петра и Павла - с получателями помощи от церкви.

По завершении визита папа Франциск вернется в Ватикан.

Это второй визит папы римского в Эстонию. 10 сентября 1993 года Эстонию посетил папа Иоанн- Павел II.

До прибытия в Таллин папа римский Франциск посетил Литву и Латвию.

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