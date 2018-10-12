Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 12 октября 2018 г. 12:50 12.10.2018 - 12:50

Таллин. 12 октября. ИНТЕРФАКС - В Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ ПМ) отрицательно относятся к решению Константинопольского патриархата об автокефалии Украинской православной церкви.

"Это решение неоднозначное, а точнее говоря, отрицательное, ведущее к расколу в православии", сказал "Интерфаксу" пресс-секретарь ЭПЦ ПМ Даниил Леписк.

Он отметил, что синод ЭПЦ МП непосредственно перед решением Константинопольского патриархата "выразил глубокую обеспокоенность в связи с опасным развитием церковной ситуации в Украине, вызванным его односторонними действиями".

"На опыте Эстонской православной церкви мы свидетельствуем, что подобные действия Константинопольского патриархата, предпринимаемые им без всякого согласования с каноническим священноначалием Украинской православной церкви, могут повлечь за собой тяжёлые последствия как для православия в Украине, так и для единства вселенской церкви в целом", - напомнил представитель ЭПЦ МП заявление Синода.

др

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Тизер