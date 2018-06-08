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Этот контент был опубликован 8 июня 2018 г. 10:49 08.06.2018 - 10:49

Загреб. 8 июня. ИНТЕРФАКС СЕВЕРО-ЗАПАД - В 2018 году в Хорватию будет поставлен рекордный объём российского газа, заявляет посол РФ в Загребе Анвар Азимов.

"Мы заинтересованы не только в экспорте в Хорватию углеводородов, хотя в этом году будет рекордная поставка. 70% газа Хорватии будет российским, будет поставлено 2 млрд кубометров", - сказал А.Азимов в пятницу в рамках культурно-деловой миссии Петербурга в хорватской столице.

По его словам, Россия нацелена на увеличение торгово-экономического оборота с Хорватией в ближайшие три года до $3 млрд.

"Десятилетия наши отношения пробуксовывали, не было политических контактов, падал торгово-экономический оборот. За последние два года нам удалось активизировать диалог по всем направлениям. Установлен политический диалог очень важный для наших стран, однако мы крайне не удовлетворены нынешним состоянием торгово-экономических отношений между нашими странами", - подчеркнул посол.

По итогам 2018 года торгово-экономический оборот между Россией и Хорватией превысит $1 млрд, отметил А.Азимов.

"Это крайне недостаточно с учётом имеющегося потенциала. Я говорил, что таких возможностей, как в России, у хорватских предпринимателей больше нет ни в одной стране Евросоюза. Россия - это гигантский рынок возможностей. Мы очень хотели бы увеличения нашего торгового оборота до $2 млрд, а задача стоит в течение трёх лет довести его до $3 млрд в год", - сказал глава российской димписсии в Загребе.

Нс ис вв

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