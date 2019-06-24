Этот контент был опубликован 24 июня 2019 г. 16:16

Дубай. 24 июня. ИНТЕРФАКС - Начальник службы безопасности эфиопского региона Амхара, подозреваемый в причастности к попытке переворота и убийству глава генерального штаба эфиопской армии, застрелен.

"Асамине Циге, который скрывался с момента неудавшейся попытки переворота на выходных, застрелен", - передает в понедельник национальное телевидение Эфиопии.

Администрация премьер-министра страны Абия Ахмеда назвала Циге главным подозреваемым по делу о "попытке переворота" в Амхаре, в результате которой погибли глава региона, главный советник и генеральный прокурор.

Накануне премьер-министр Ахмед сообщил в эфире национального телевидения, что в ночь на воскресенье в стране подавлена попытка переворота.

По его словам, мятеж начался в городе Бахр-Дар - столице региона Амхара. В ходе подавления мятежа были убиты несколько представителей власти, в том числе глава генерального штаба эфиопской армии Сеаре Меконнен.

1кю ар

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!