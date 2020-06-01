Этот контент был опубликован 1 июня 2020 г. 17:00

Лондон. 1 июня. ИНТЕРФАКС - Министр образования ЮАР Ангелина Мотшекга принесла согражданам извинения за перенос даты возобновления работы школ, сообщают западные СМИ.

По ее словам, образовательные учреждения оказались "на разном уровне готовности" относительно обеспечения санитарно-эпидемиологических мер, и потому властям пришлось дать больше времени на подготовку.

Министр указала, что школы откроются не 1 июня, как планировалось, а 8 июня. Она добавила, что ближайшая неделя пойдет на подготовку учреждений к возвращению учеников и обучения персонала работе в нынешних условиях.

В ЮАР ранее приступили к поэтапному ослаблению ограничительных мер в стране, введенных в конце марта для борьбы с распространением коронавируса.

В стране зафиксировано один из самых высоких показателей числа заражений коронавирусом. Более 32 тыс. человек за время пандемии заболели COVID-19. Почти 700 человек скончалось.

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