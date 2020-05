Лондон. 22 мая. ИНТЕРФАКС - В то время, как ряд стран продолжают снимать введенные из-за пандемии коронавируса COVID-19 ограничения, в странах Южной Азии растут темпы распространения коронавирусной инфекции.

По данным британского издания The Guardian, в австралийском штате New South Wales c 1 июня кафе и ресторанам разрешат принимать до 50 посетителей, на данный момент максимальное допустимое количество клиентов - 10.

Сообщается, что Австралия успешно справляется со сдерживанием распространения коронавирусной инфекции. Так, по состоянию на 22 мая в стране выявлено чуть более 7 тыс. случаев заражения COVID-19, 101 человек с коронавирусом скончался.

Бельгии с середины июня может открыть внутренние границы со странами ЕС, и у бельгийцев есть шанс провести отпуска за границей в Европе. Об этом в пятницу сообщил министр иностранных дел Бельгии Филипп Гоффэн.

"Решение (о поездках бельгийцев за рубеж - ИФ) должен принять Национальный совет безопасности. Но мы действительно на стадии подготовки к этому - идет обсуждение того, чтобы дать старт (поездкам - ИФ). И я надеюсь, что мы сможем его дать", - сказал глава бельгийского МИД.

Бельгийская медицинская администрация вновь подтвердила тенденцию с постепенном уменьшении в больницах числа пациентов с коронавирусом, в том числе и в отделениях интенсивной терапии.

В пятницу бельгийский антикризисный центр сообщил, что за сутки среди больных с диагнозом COVID-19 умерли 26 человек (днем ранее их было 37). Кроме того, зарегистрированы 276 новых инфицированных COVID-19 (252 накануне). Таким образом, общее число заразившихся в стране возросло до 56 511, всего насчитывается 9212 летальных исходов.

Успешно удается противостоять распространению коронавирусной инфекции в Иране, в то же время за сутки в этой стране скончался 51 человек с COVID-19 (накануне 66), а также выявлено 2311 новых заражений (2392 накануне).

Согласно данным представителя иранского минздрава Киануша Джаханпура, общее число диагностированных случаев заражения в стране превышает 131 тыс., причем скончались более 7 тыс. человек. Между тем, уже более 102 тыс. заболевших выздоровели.

Тем не менее, в ряде стран Южной Азии вирус продолжает стремительно распространяться.

Так, в Индии зарегистрирован рекордный суточный прирост выявленных случаев заражения с начала пандемии COVID-19 - за последние 24 часа диагностировано 6 тыс. новых инфицированных.

Отмечается, что рост темпов распространения коронавируса возник на фоне ослабления общенационального карантина.

Таким образом, в стране по состоянию на пятницу выявлено более 119 тыс. заражений, свыше 3 тыс. заразившихся скончались.

По данным The Guardian, в Индонезии также зафиксирован самый высокий показатель случаев заражения - за последние сутки в стране выявили 973 инфицированных. Таким образом, количество диагностированных заражений в стране превысило отметку в 20 тыс., 1326 человек с коронавирусом скончались.

В Пакистане за сутки скончались 50 человек с диагнозом COVID-19, отмечается, что это третий самый высокий показатель летальных исходов с начала коронавирусной пандемии в стране.

Всего в стране выявлено более 47 тыс. случаев заражения COVID-19, количество летальных исходов людей с коронавирусом превышает отметку в 1000.

Наиболее пострадавшими от коронавируса районами являются провинция Синд и штат Пенджаб.

Власти Таиланда сообщили в пятницу, что режим чрезвычайной ситуации в стране продлится до конца июня для того, чтобы держать под контролем распространение коронавируса. В то же время в стране продолжат снимать ряд введенных ограничений.

По мере возобновления авиасообщения в Великобритании введут новые правила. По данным телеканала Sky News, приезжающие в Великобританию иностранцы и возвращающиеся жители страны по прилету будут обязаны провести 14 дней в самоизоляции, в противном случае им грозит крупный штраф в размере 1000 фунтов стерлингов.

Отмечается, что прибывающих в страну попросят оставить свои контактные данные для того, чтобы сотрудники здравоохранения могли проводить проверки, чтобы убедиться, что правила соблюдаются.

При этом, такие правила не распространяются на автоперевозчиков и медработников. Также ограничения не затронут общую зону передвижений с Ирландией.

Как сообщает Sky News, такие правила вступят в силу в начале июня.

Согласно данным статистического сайта Worldometer, в тройке стран с самым высоким количеством заболевших COVID-19 находятся США, Россия и Бразилия. При этом при стремительном росте количества заболевших Бразилия вскоре может выйти на второе место в списке стран с самой непростой эпидемиологической ситуацией в мире.

По состоянию на 22 мая 15:45 в мире выявлено 5223459 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 335205 человек с коронавирусом скончались.

Тем не менее, 2099220 заболевших выздоровели, что составляет более 40% выявленных заражений.

На данный момент в мире зафиксировано 2789034 болеющих.

