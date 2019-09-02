Вашингтон. 2 сентября. ИНТЕРФАКС - Губернатор Южной Каролины Генри Макмастер объявил эвакуацию на всем побережье штата.
"Мы не можем сделать всех счастливыми. Но мы верим, что сможем сохранить жизнь каждому", - заявил Макмастер во время своего выступления, трансляция которого велась на сайте управления штата по ЧС.
Приказ Макмастера об обязательной эвакуации всего побережья штата вступит в силу в полдень понедельника и затронет 830 тыс. человек.
Кроме того, губернатор объявил, что все школы и государственные учреждения вдоль побережья будут закрыты со вторника.
По его словам, эвакуация уже началась в домах престарелых и больницах.
Ранее национальный ураганный центр США присвоил урагану "Дориан" пятую, мощнейшую категорию, по шкале Саффира-Симпсона, определив, таким образом, степень возможных разрушений от него как катастрофическую.
Режим ЧС уже объявлен в штатах Северная Каролина и Флорида.
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