Этот контент был опубликован 29 мая 2020 г. 9:14

Гонконг. 29 мая. ИНТЕРФАКС - В столичном регионе Южной Кореи закрыли государственные музеи, галереи и театры, открытые ранее в рамках послабления ограничительных меры из-за коронавируса, сообщает агентство "Ренхап".

На такое шаг в Сеуле пошли из-за роста новых случаев заболевания COVID-19 в Сеуле.

Правительство Южной Кореи также ужесточило меры в образовательных учреждениях. Начальные и средние школы, в том числе в Сеуле и его пригородах, обязали ограничить число учащихся, которое не должно превышать одной трети от общего количества школьников. В министерстве образования страны также указали на обязательно соблюдение социальной дистанции в учреждениях.

Уже второй день подряд в Южной Корее фиксируют более 50 новых случаев заболевания, при этом большая часть из них приходится на столичный регион.

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