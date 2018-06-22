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Этот контент был опубликован 22 июня 2018 г. 10:12 22.06.2018 - 10:12

Пекин. 22 июня. ИНТЕРФАКС - После пожара в тоннеле на автотрассе между южнокорейскими городами Ульсан и Пхохан с симптомами отравления дымом госпитализировали 22 человека, передает в пятницу агентство "Ренхап".

Состояние здоровья пострадавших не вызывает у медиков опасений.

В настоящий момент неизвестно, сколько еще людей может находиться в тоннеле, где произошло возгорание. Сотрудники экстренных служб продолжают поиски пострадавших.

Пожар в тоннеле был потушен примерно в течение часа после возгорания.

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