Этот контент был опубликован 10 мая 2020 г. 5:47

Гонконг. 10 мая. ИНТЕРФАКС - За истекшие стуки в Южной Корее выявлено 34 новых случая заражения коронавирусом, это самый высокий показатель с 12 апреля, когда число инфицированных за один день достигло 32 и после этого постоянно снижалось, сообщили медицинские власти страны.

Все новые случаи связывают с одним из молодых людей, который, несмотря на выявленное подозрение на инфекцию, в ночь с 1 на 2 мая посетил пять ночных клубов в городе Итэвоне и контактировал с большим количеством посетителей. Во избежание нового скачка заразы власти распорядились найти и проверить более 1,5 тыс. человек, которые находились в этих клубах в указанный период времени.

Всего в Южной Корее с начала распространения инфекции зафиксировано 10 тыс. 874 случаев заражения и 256 скончавшихся от вызываемых коронавирусом заболеваний.

1гк бм

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