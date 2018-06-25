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Этот контент был опубликован 25 июня 2018 г. 10:44 25.06.2018 - 10:44

Гонконг. 25 июня. ИНТЕРФАКС - В Южной Корее в понедельник начали процесс отбора кандидатов, которые смогут в конце августа встретиться со своими родственниками из Северной Кореи в рамках планов Сеула и Пхеньяна, сообщает телеканал Уай-Ти-Эн.

Заявки в южнокорейское отделение международной организации Красного креста подали свыше 57 тыс. человек, однако только 100 из них получат возможность встретиться с родственниками с Севера.

При отборе кандидатов сотрудники гуманитарной организации учитывают такие факторы, как возраст лиц, подавших заявку, их семейную историю, а также состояние их здоровья.

Ожидается, что 4 августа Пхеньян и Сеул обменяются окончательными списками участников встреч в рамках программы воссоединения семей. Сами же встречи намечены на 20-26 августа, они пройдут в туристическом регионе Кымгансан в КНДР.

В последний раз Пхеньян и Сеул организовывали встречи разделенных семей в 2015 году. Затем подобные встречи прекратились из-за ухудшения отношений между КНДР и Южной Кореей ввиду активизации ракетных испытаний Северной Кореи и жесткой политической линии по отношению к Пхеньяну прежнего южнокорейского правительства.

27 апреля лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в ходе саммита, который прошел в демилитаризованной зоне в населенном пункте Пханмунджом, договорились работать над организацией встреч родственников, разделенных семей в результате войны 1950-1953 годов.

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