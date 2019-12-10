Этот контент был опубликован 10 декабря 2019 г. 8:21

Гонконг. 10 декабря. ИНТЕРФАКС - Министр обороны Южной Кореи Чон Гён Ду во вторник заявил об обеспокоенности Сеула по поводу испытаний ракетного двигателя в КНДР на минувших выходных и призывал Пхеньян отказаться от подобных шагов, сообщают южнокорейские СМИ.

"Министры обороны Южной Кореи и Австралии выразили глубокую обеспокоенность испытаниями Северной Кореей двигателя на полигоне Сохэ и непрекращающимися пусками баллистических ракет", - заявил Чон Гён Ду во время пресс-конференции по итогам встречи с австралийским коллегой.

Он призвал Северную Корею немедленно прекратить действия, которые усиливают напряженность на Корейском полуострове.

Ранее сообщалось, что КНДР провела на своем космодроме Сохэ важное испытание, которое завершилось успешно. Президент США Дональд Трамп после этого заявил, что враждебные действия со стороны Северной Кореи лишат ее возможностей развития.

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