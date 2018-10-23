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Этот контент был опубликован 23 октября 2018 г. 9:40 23.10.2018 - 09:40

Гонконг. 23 октября. ИНТЕРФАКС - В МИД Южной Кореи пообещали внимательно следить за развитием ситуации вокруг Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) после слов президента США Дональда Трампа о намерении вывести страну из соглашения, сообщает во вторник агентство "Ренхап".

"Процедура отмены ДРСМД пока не обрела официальный статус", - добавил официальный представитель южнокорейского МИД Но Гю Док в ходе брифинга.

Он уклонился от прямого ответа на вопрос о возможных последствиях для процесса денуклеаризации Корейского полуострова, но заметил, что Россия и США придерживаются одной и той же позиции с правительством Южной Кореи по данному вопросу.

В ночь на воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что намерен вывести США из ДРСМД. Президент пояснил, что считает нужным так поступить, потому что российская сторона нарушает положения этого соглашения.

ДРСМД был заключен между СССР и США и подписан в Вашингтоне 8 декабря 1987. С советской стороны его подписал генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев, а с американской - президент США Рональд Рейган. Договор вступил в силу 1 июня 1988 года.

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