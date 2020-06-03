Гонконг. 3 июня. ИНТЕРФАКС - В Южной Корее в среду выдано разрешение на использование противовирусного препарата Ремдесивир для лечения коронавируса COVID-19, сообщило местное ведомство по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов.
Там сообщили, что, согласно правительственному обзору исследований Ремдесивира, была доказана его клиническая эффективность в сокращении периода выздоровления пациентов.
Кроме того, в ведомстве добавили, что в скором времени начнут работу с американской биофармацевтической компанией Gilead Sciences для ускорения доставки в страну первой партии Ремдесивира.
Исследование, проведенное Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний США в 10 странах с участием более тысячи пациентов, показало, что Ремдесивир, вводимый пациентам внутривенно, ускорил процесс выздоровления госпитализированных.
В США в начале мая издали разрешение на использование Ремдесивира в больницах для лечения пациентов с коронавирусом, затем применение препарата одобрили в Японии.
По данным Корейского центра по контролю и профилактике заболеваний, за последние сутки в стране зафиксировано 49 новых случаев заражения COVID-19. Таким образом, с начала вспышки коронавируса общее число заразившихся составило 11590, причем 273 человека скончались. Более 800 пациентов на данный момент проходят лечение или находятся под медицинским наблюдением.
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