Этот контент был опубликован 28 января 2020 г. 4:00

Гонконг. 28 января. ИНТЕРФАКС - Сеул проверяет 15 предполагаемых случаев заболевания новым типом коронавируса на фоне растущей обеспокоенности тем, что инфекционное заболевание может распространиться по всей стране, несмотря на усиленные карантинные меры, сообщает во вторник агентство общественного здравоохранения.

По данным Корейского центра по контролю и профилактике заболеваний (KCDC), на начало вторника общее число подтвержденных случаев заболевания пневмонией составило четыре. До сих пор 97 человек, заподозренные в заражении новым типом коронавируса, прошли скрининг. Тесты не подтвердили заболевание.

Сеул в понедельник поднял уровень биологической опасности на один уровень - до "оранжевого".

Власти пообещали еще больше ужесточить правила осмотра людей и держать больше пациентов в карантине и под пристальным наблюдением. Весь Китай был классифицирован как" зона риска". Южная Корея настоятельно рекомендовала своим гражданам не посещать Ухань.

Аэропорты Южной Кореи установили контрольно-пропускные пункты для проверки пассажиров из Китая и других стран на наличие признаков заболевания, а местные власти активизировали карантинные мероприятия по сдерживанию вируса.

1вз тг

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