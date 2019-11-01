Гонконг. 1 ноября. ИНТЕРФАКС - Поиски семи человек, пропавших при крушении вертолета вблизи спорных островов Токто в Японском море, продолжаются, сообщает "Ренхап".
Десятки морских судов, вертолетов и рыбацких лодок присоединились к операции по поиску пропавших.
На место также планируется отправить 12 водолазов.
"Поисковая операция велась всю ночь. (...) Поскольку приливы ослабли, а солнце взошло, к поиску присоединятся водолазы", - цитирует агентство представителя местных властей.
В свою очередь, премьер-министр Южной Кореи Ли Нак Ен поручил профильным министерствам приложить все усилия для спасения выживших и поиска пропавших.
Сообщается, что потерпевший крушение вертолет EC 225 производства французской компании Airbus Helicopters вылетел с островов Токто около 23:26 (17:26 по мск) в четверг и упал в море. На борту находились пострадавший рыбак, его друг и пять спасателей.
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