Этот контент был опубликован 8 марта 2019 г. 9:14

Брюссель. 8 марта. ИНТЕРФАКС - В Южной Корее в рамках перестановок в кабинете министров в пятницу был назначен новый министр по делам национального объединения - Ким Ён Чоль, передают западные СМИ.

На этом посту, являющемся ключевым для контактов с КНДР, Ким Ён Чоль сменил Чо Мён Гюна, занимавшего этот пост с 2017 года.

В администрации президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина отметили, что у Ким Ён Чоля "есть знания эксперта в том, что касается экономического сотрудничества с Северной Кореей и ядерной проблематики".

СМИ отмечают, что смена министра произошла примерно через неделю после неудачного саммита США-КНДР в Ханое: саммит закончился преждевременно, без подписания итогового соглашения между сторонами и без совместной пресс-конференции президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

В свою очередь Ким Ён Чоль ранее возглавлял южнокорейский государственный Корейский институт по национальному объединению и долгое время являлся доверенным лицом президента Мун Чжэ Ина.

СМИ напоминают, что Ким Ён Чоль критиковал решение тогдашнего президента Южной Кореи Пак Кын Хе в 2016 году прекратить деятельность южнокорейских фирм в совместном с КНДР промышленном парке Кэсон - в ответ на ракетные и ядерные испытания Пхеньяна.

Также он поддержал Мун Чжэ Ина, который использовал Зимние Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане для активизации контактов с Пхеньяном.

1аю аг

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