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Этот контент был опубликован 22 июня 2018 г. 9:52 22.06.2018 - 09:52

Пекин. 22 июня. ИНТЕРФАКС - Южнокорейское правительство в пятницу объявило, что активизирует борьбу с активно распространяющимися в стране красными огненными муравьями, которые могут представлять смертельную опасность для страдающих от аллергии людей, сообщает агентство "Ренхап".

По его информации, впервые около 700 подобных насекомых были замечены в середине июня 2018 года в одном из районов города Пхентхэк, где расположен комплекс технических средств для погрузки и перевозки контейнеров. Несколько дней спустя на дне одного из контейнеров, доставленного в южнокорейский порт Пусан, были обнаружены еще около 3 тыс. муравьев.

В результате министерство продовольствия и сельского хозяйства Южной Кореи начало принимать меры по борьбе с опасными насекомыми, в частности, была проведена процедура дезинфекции.

Теперь специальные санитарные службы будут проводить тщательную проверку всех контейнеров, которые доставляются в Южную Корею из стран, где недавно были зафиксированы вспышки распространения красных огненных муравьев. Особое внимание сотрудники намерены обратить на контейнеры, в которых перевозят кокосы и сухую древесину.

Агентство отмечает, что данный вид муравьев распространен во многих странах, например, в США, Австралии и Китае. Опасность для человека представляют укусы красных огненных муравьев, которые могут вызывать сильную аллергическую реакцию и в некоторых случаях - даже приводить к смерти.

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