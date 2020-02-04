Этот контент был опубликован 4 февраля 2020 г. 10:15

Токио. 4 февраля. ИНТЕРФАКС - Компании Hyundai Motor Co. и Kia Motors Corp. во вторник объявили о приостановке работы некоторых конвейеров из-за нехватки деталей, возникшей на фоне коронавируса в Китае, сообщает агентство "Ренхап".

Так Hyundai остановила производство автомобилей Genesis на одном из заводов в городе Ульсан, сообщили в компании.

Также компания достигла соглашения о постепенной остановке конвейеров на оставшихся четырех заводах в Ульсане и заводах в Чонджу и Асане к пятнице.

Таким образом, конвейеры временно остановятся на всех семи южнокорейских заводах Hyundai. У компании есть 10 заводов за границей, в том числе в России.

В компании полагают, что конвейеры в Южной Корее не будут работать до 10-11 февраля, пока на них не поступят детали от местных производителей.

Kia снижает производство на заводах в Хвасоне и Кванджу из-за остановившегося производства в Китае. Всего у компании в Южной Корее восемь заводов: два в Кванмёне, три в Хвасоне и три в Кванджу. За пределами Южной Кореи работают семь предприятий Kia.

В Китае власти призвали производственные компании остановить работу до 9 февраля, чтобы сдержать распространение коронавируса.

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