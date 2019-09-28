Этот контент был опубликован 28 сентября 2019 г. 10:43

*** В судовой команде есть граждане РФ

Гонконг. 28 сентября. ИНТЕРФАКС - Взрыв, последовавший за сильным пожаром, прогремел в субботу в южнокорейском порту Ульсан на судне, груженом нефтепродуктами, пострадали девять из 25 членов команды, сообщает южнокорейский телеканал YTN.

По его данным, все члены команды - иностранцы, в их числе граждане России и Филиппин. Пострадали ли российские граждане, не сообщается.

Все члены команды спасены, отмечает телеканал.

Между тем, пожар перекинулся еще на одно судно.

В настоящее время пожарные пытаются сдержать пламя и предотвратить его дальнейшее распространение.

Служащие береговой охраны устанавливают точную причину происшествия.

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