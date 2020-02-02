Этот контент был опубликован 2 февраля 2020 г. 8:57

Гонконг. 2 февраля. ИНТЕРФАКС - Иностранные граждане, которые в течение последних двух недель побывали в китайской провинции Хубэй, не смогут въехать на территорию Южной Кореи, сообщает в воскресенье агентство "Ренхап".

Запрет на въезд начнет действовать со вторника, заявил премьер-министр Южной Кореи Чон Се Гюн.

Такие меры Южная Корея вводит, чтобы помешать распространению нового типа коронавируса, вспышка которого началась в столице провинции Хубэй городе Ухане, отмечает агентство.

От граждан Южной Кореи, вернувшихся из Хубэя, власти страны требуют провести две недели в карантине.

Южная Корея за выходные вывезла из Уханя порядка 700 своих граждан. Все они помещены в карантин, у одного из вернувшихся обнаружили коронавирус.

Всего в Южной Корее зарегистрированы 15 случаев заболевания новым типом коронавируса.

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