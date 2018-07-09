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Этот контент был опубликован 9 июля 2018 г. 9:00 09.07.2018 - 09:00

Токио. 9 июля. ИНТЕРФАКС - Тело Секу Асахары (настоящее имя - Тидзуо Мацумото) - бывшего лидера секты "Аум Синрике", казненного на прошлой неделе - кремировали в понедельник утром, сообщает японский телеканал Эн-эйч-кей.

После этого прах С.Асахары был перевезен обратно в тюрьму.

В настоящее время власти решают вопрос, можно ли выдать прах С.Асахары его вдове. Ранее сам С.Асахара и его супруга обращались с подобной просьбой к властям.

На прошлой неделе вместе с С.Асахарой были казнены еще шесть его последователей. Еще шесть человек ожидают исполнения смертных приговоров.

"Аум Синрике" - религиозная синкретическая экстремистская секта, основанная Секо Асахарой. Всемирную известность "Аум Синрике" получила после террористического акта в метро Токио 20 марта 1995 году.

В ходе пяти скоординированных атак злоумышленники распылили отравляющий газ зарин в токийском метрополитене.

В результате погибли 13 человек, и пострадали около 6 тыс. человек.

1аю ар

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