Этот контент был опубликован 14 мая 2020 г. 9:56

Лондон. 14 мая. ИНТЕРФАКС - В Японии зафиксировали в апреле значительное снижение количества самоубийств в стране, пишет газета "Гардиан".

Число суицидов сократилось на 20% по сравнению с апрелем 2019 года. Отмечается, что это самое значительное снижение этого показателя за последние пять лет.

По мнению специалистов, среди факторов, которые привели к снижению показателя, фигурируют, например, перенос начала учебного года, а также тот факт, что люди стали больше времени проводить дома с семьей и меньше времени тратить на поездки на работу.

Начало учебного года в Японии традиционно приходится на апрель, однако в этом году оно было перенесено. Эксперты отмечают, что для многих подростков это время связано с повышенным стрессом.

В то же время, эксперты в Японии предупреждают что меры, введенные для борьбы против коронавируса, могут вызывать психологические проблемы у жителей.

За время пандемии коронавируса в Японии зарегистрировали около 16 тыс. случаев заражения, почти 700 человек скончалось.

Первоначально премьер Японии Синдзо Абэ объявил одномесячное чрезвычайное положение до 6 мая в семи городских районах, сильно пострадавших от нового коронавируса в начале апреля. Затем, 16 апреля, он распространил его на всю страну, а позже продлил до 31 мая.

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