Этот контент был опубликован 18 июня 2019 г. 18:32

Токио. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Метеорологическое агентство Японии отменило предупреждение о возможном формировании цунами в трех префектурах страны, сообщает во вторник агентство "Киодо".

Предупреждение отменено для префектур Ямагата, Ниигата и Исикава.

Ранее сообщалось о незначительном повышении уровня моря в районе префектур Ямагата и Ниигата.

Также агентство сообщило, что несколько человек сообщили о незначительных травмах после землетрясения. Число пострадавших не уточняется. Сообщений о разрушениях не поступает.

Землетрясение магнитудой 6,7 произошло у берегов префектуры Ямагата. Изначально сообщалось о землетрясении магнитудой 6,8 вблизи города Ниигата, расположенного на побережье Японского моря. После землетрясения было опубликовано предупреждение о риске формирования цунами.

Власти Японии сообщили, что землетрясение не вызвало проблем на японских АЭС. Однако в результате подземных толчков прекратило работать электричество в 10 тыс. домов в Ямагате и Ниигате, также остановлены высокоскоростные поезда на ряде маршрутов, перекрыты несколько шоссе.

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