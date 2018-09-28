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Токио. 28 сентября. ИНТЕРФАКС - В Японии авиакомпании отменили 260 внутренних рейсов из аэропорта Наха префектуры Окинава из-за надвигающегося урагана "Трами", сообщает в пятницу телеканал Эн-эйч-кей.

Ожидается, что тайфун достигнет островов Окинава и Амами на юго-западе Японии в субботу, не потеряв своей силы. Скорость ветра вблизи эпицентра тайфуна достигает 162 км/ч.

Жителей островов призывают готовиться к ливням, сильному ветру и волнению на море.

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Интерфакс