В Японии отменили 260 авиарейсов из-за приближающегося тайфуна
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Токио. 28 сентября. ИНТЕРФАКС - В Японии авиакомпании отменили 260 внутренних рейсов из аэропорта Наха префектуры Окинава из-за надвигающегося урагана "Трами", сообщает в пятницу телеканал Эн-эйч-кей.
Ожидается, что тайфун достигнет островов Окинава и Амами на юго-западе Японии в субботу, не потеряв своей силы. Скорость ветра вблизи эпицентра тайфуна достигает 162 км/ч.
Жителей островов призывают готовиться к ливням, сильному ветру и волнению на море.
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Интерфакс