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Этот контент был опубликован 3 июля 2018 г. 14:25 03.07.2018 - 14:25

Токио. 3 июля. ИНТЕРФАКС - В Японии убили осьминога по кличке Рабио, который правильно предсказал результаты всех матчей с участием японской сборной на Чемпионате мира по футболу - 2018, сообщают во вторник местные СМИ.

Из моллюска приготовили национальное японское блюдо - сашими.

По словам рыбака Кимио Абэ, поймавшего осьминога, он принял такое решение, поскольку посчитал, что заработает больше денег на продаже мяса осьминога, чем на его предсказаниях.

Перед каждым матчем сборной Японии по футболу Рабио помещали в небольшой бассейн, в разных частях которого были изображены флаг Японии и страны, с которой японским футболистам предстояло сразиться, а также табличка с надписью: "Ничья". Рядом с каждым сектором для моллюска были приготовлены угощения.

Рабио не стало еще в конце июня, однако стало об этом известно только сейчас. Перед тем, как попасть к повару он успел правильно предсказать исход матчей Япония-Колумбия, Япония-Сенегал и Япония-Польша. Прогноз на матч Япония-Бельгия, который состоялся накануне, он сделать не успел.

Осьминог Рабио - не первый представитель головоногих моллюсков, который предсказывал результаты футбольных матчей. Одним из самых известных футбольных "оракулов" считался осьминог Пауль из Германии, который умело угадывал результаты матчей германской сборной по футболу на ЧМ-2010. Судьба этого предсказателя сложилась лучше, чем у его японского собрата: Пауль умер своей смертью.

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