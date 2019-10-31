Этот контент был опубликован 31 октября 2019 г. 12:19

Токио. 31 октября. ИНТЕРФАКС - Пожар на острове Окинава в южной части Японии уничтожил замок Сюри, который в 2000 году был включен в список объектов культурного наследия ЮНЕСКО, сообщает в четверг канал NHK.

Пожар продолжался около 10 часов. На месте происшествия работали более 100 пожарных, однако сохранить здание им не удалось из-за сильного ветра.

Площадь пожара превысила 4 тыс. кв. метров. Огонь уничтожил семь строений на территории замка, в том числе главный дворец. При тушении пожара пострадал, как минимум, один пожарный.

Причины возгорания пока не установлены, но возгорание произошло, предположительно, в главном здании комплекса и распространилось на другие конструкции.

Власти Японии уже заявили, что готовы восстановить объект культурного наследия.

Замок Сюри построили около 500 лет назад, он служил резиденцией правителей государства Рюкю. Он был значительно разрушен во время Второй мировой войны авиацией США. Позже здание было восстановлено и открыто для посещений в 1992 году.

Замок Сюри считался самым большим деревянным строением в Окинаве. Как один из символов Японии он был включен в маршрут эстафеты Олимпийского огня "Токио-2020".

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