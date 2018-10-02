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Этот контент был опубликован 2 октября 2018 г. 9:19 02.10.2018 - 09:19

Токио. 2 октября. ИНТЕРФАКС - Во вторник в Японии был объявлен новый состав кабинета министров, сообщает телеканал Эн-эйч-кей.

Перестановки в правительстве были произведены после того, как в конце сентября премьер-министр Японии Синдзо Абэ был переизбран председателем правящей Либерально-демократической партии Японии. Он сохранил за собой пост, который занимает с 2012 года.

Эн-эйч-кей отмечает, что шесть ключевых министров, включая главу МИД Таро Коно и министра финансов Таро Асо, сохранили свои посты.

В то же время новым министром обороны стал 61-летний Такэси Ивая, который сменил на этом посту Ицунори Онодэру.

В свою очередь западные СМИ напоминают, что С.Абэ выступает за внесение изменений в статью 9 японской конституции, в которой провозглашается отказ государства от войны как способа разрешения международных споров, и, как следствие, от создания собственных сухопутных войск, флота и военно-воздушных сил. Однако де-факто Япония обладает своими вооруженными силами, которые называются Силами самообороны.

В 2014 году кабинет министров Японии принял новую интерпретацию конституции страны, разрешающую применять право на коллективную самооборону. Позднее в 2015 году парламент Японии проголосовал за принятие законов, которые предусматривают усиление полномочий Сил самообороны Японии в этом направлении.

В августе 2018 года Минобороны Японии обнародовало очередной ежегодный обзор, в котором КНДР названа угрозой для Японии, а действия КНР в регионе и на международной арене охарактеризованы как вызывающие беспокойство.

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