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Этот контент был опубликован 20 сентября 2018 г. 13:09 20.09.2018 - 13:09

Токио. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - Неизвестная группа хакеров похитила почти $60 млн в криптовалюте после взлома биржи Zaif, базирующейся в Осаке, сообщает в четверг сайт газеты "Джапан таймс".

По данным издания, оператор биржи Tech Bureau приостановил осуществление операций после хакерской атаки. Почти $40 млн похищенных денежных средств, в биткоинах и других криптовалютах, относились к депозитам клиентов биржи.

В заявлении Tech Bureau отмечается, что хакеры, вероятно, осуществили атаку в прошлую пятницу, однако подозрительный отток средств был зафиксирован лишь в понедельник.

В финансовом агентстве Японии заявили, что оператор Tech Bureau должен направить документ с описанием обстоятельств инцидента, после получения которого сотрудники агентства проведут срочную проверку. В заявлении оператора подчеркивается, что все потери клиентов будут впоследствии компенсированы.

В 2017 году в Японии был принят закон о криптовалюте, в рамках которого она была признана официальным расчетным средством.

1тэ ар

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